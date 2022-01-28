عربي-دولي

السعودية.. انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا

Lebanon 24
28-01-2022 | 15:53
A-
A+
Doc-P-912476-637790072698057291.jpg
Doc-P-912476-637790072698057291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 4474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4738 حالة يوم أمس.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 4474 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 4445 حالة، ووفاة حالتين.

وأضافت، في تقريرها اليومي، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 675,471 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 869 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 626,532 حالة.

ولفتت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8931 حالة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-28
16:30 | 2022-01-28
16:29 | 2022-01-28
16:27 | 2022-01-28
16:26 | 2022-01-28
16:25 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website