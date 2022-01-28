عربي-دولي

الخطوط الجوية العراقية تؤكد إصابة إحدى طائراتها في قصف مطار بغداد الدولي

Lebanon 24
28-01-2022 | 15:54
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أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية نبأ إصابة إحدى طائراتها في القصف الصاروخي الذي تعرض له صباح اليوم مطار بغداد الدولي.
 
وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان بالخصوص إن "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".

وطمأنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية زبائنها، مؤكدة أن رحلاتها المباشرة مستمرة.

وكان مطار بغداد الدولي قد تعرض فجر اليوم إلى قصف بعدة قذائف صاروخية، سقط أحدها على القسم المدني من المطار، فيما تناقلت وسائل الإعلام العراقية صورا لطائرة رابضة على أرضية المطار أصيبت في هذا القصف.

وذكرت آخر الأنباء أن مطار العاصمة العراقية تعرض لثلاثة صواريخ وليس ستة، كما كانت ذكرت رواية أولية، وأن ثلاثة صواريخ أخرى لم تنطلق، وتبين ذلك بعد أن تم الوصول إلى منصة الإطلاق، وقام خبراء الهندسة العسكرية في القوات الأمنية العراقية بتفكيكها.
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