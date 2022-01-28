عربي-دولي

رئيس أركان الجيش الأردني: سنتصدى بقوة لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:04
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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف الحنيطي استخدام جميع الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة وماضية في منع هذه العمليات وبالقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.

وجاءت تصريحات الحنيطي خلال زيارة أداها يوم الجمعة إلى كتيبة الأمير طلال الآلية / 5، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، واستمع لإيجاز قدمه قائد المنطقة العميد الركن نِجي المناصير حول مجريات العملية التي وقعت على عدة واجهات في المنطقة فجر الخميس والتي أسفرت عن مقتل مجموعة من المهربين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

جدير بالذكر أن مواجهة بين الجيش الأردني والمهربين وقعت فجر الخميس وأسفرت عن مقتل 27 مهربا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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