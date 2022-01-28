عربي-دولي

بريطانيا: روسيا تخطط لنشر أدلة تدين بها الغرب

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:08
A-
A+
Doc-P-912485-637790082026718736.jpg
Doc-P-912485-637790082026718736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهم وزير الدفاع البريطاني بن والاس روسيا بالتخطيط لهجمات إلكترونية وعمليات تهدف لتعريض الغرب للخطر، وتعقيد الوضع المتوتر أصلا حول أوكرانيا، وإدارة حرب "المنطقة الرمادية".

ونقلت صحيفة "تايمز" عن والاس قوله: الروس "ينفذون عملياتهم في العديد من المناطق في آن واحد، وأتوقع أن يشمل أي هجوم روسي عناصر إلكترونية ومادية".

ووفقا لمصدر رفيع في وزارة الدفاع البريطانية، "فمن المتوقع أن تشن روسيا عددا كبيرا من الهجمات الإلكترونية وتنشر أدلة تدين الغرب بها".

ووفقا للمصدر: "يمكن القيام بذلك على أمل مفاجأة حلفاء الناتو، وزعزعة استقرار الوضع وتشويش الموقف في حال غزو روسيا لأوكرانيا".

وكتبت "تايمز" أيضا، أن "روسيا ربما تخطط لأعمال عدائية في نطاق المنطقة الرمادية، دون خوض مواجهة مفتوحة وعلنية".

و"المنطقة الرمادية" بالمفهوم العسكري البريطاني، تشمل إثارة النزاعات الهجينة والمواجهة على حافة الحرب والسلم وشنّ الحروب الإعلامية والهجمات السيبرانية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-28
16:30 | 2022-01-28
16:29 | 2022-01-28
16:27 | 2022-01-28
16:26 | 2022-01-28
16:25 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website