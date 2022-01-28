عربي-دولي

البنتاغون: لدى روسيا من القدرات ما يكفي للسيطرة على مدن أوكرانيا ومناطق كبيرة منها

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:10
A-
A+
Doc-P-912486-637790082845335963.jpg
Doc-P-912486-637790082845335963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين بأن روسيا تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من السيطرة على مدن أوكرانيا وأجزاء كبيرة من أراضيها، لكن واشنطن لا تعتقد أن موسكو ماضية في ذلك.

وقال أوستين للصحفيين يوم الجمعة: "لا نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار النهائي لاستخدام القوات المسلحة ضد أوكرانيا. الآن توجد لديه قدرات لذلك طبعا. ولديه خيارات كثيرة، بما فيها السيطرة على مدن وأجزاء كبيرة من الأراضي، وكذلك أعمال أو خطوات سياسية استفزازية مثل الاعتراف بالمناطق المنشقة".

وأضاف أن روسيا "تنقل القوات إلى القرم وإلى الحدود الأوكرانية، بما في ذلك إلى بيلاروس"، وأن عدد القوات الروسية على الحدود بلغ "عشرات الآلاف"، إضافة إلى أنشطة البحرية الروسية في شمال الأطلسي والبحر المتوسط.

وأضاف أن واشنطن "تعير اهتماما كبيرا للتضليل الروسي، بما في ذلك إمكانية فبركة ذريعة للاجتياح أو توجيه الضربات في دونباس".

وقال إن "أي اعتداء روسي أو مواصلة التوغل في الأراضي الأوكرانية لن يشعل النزاع فحسب، بل سينتهك مبادئ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي... ولذا فإننا نتخذ موقفا جديا من هذه القضية، ونبقى شريكا ثابتا لأوكرانيا والأعضاء الـ30 في الناتو الموحدين في التصدي لمحاولات روسيا تقويض هذه القيم الأساسية وتهديد الأمن والسلام في أوروبا".

واعتبر أوستين أن الصدام في أوكرانيا ليس حتميا، وقال: "الوقت والمجال للدبلوماسية لا يزالان مفتوحين. واقترحت الولايات المتحدة وحلفاؤنا على روسيا طريقا للخروج من الأزمة نحو مزيد من الأمن، ووزارة الدفاع ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي "هجوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية لها بذلك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-28
16:30 | 2022-01-28
16:29 | 2022-01-28
16:27 | 2022-01-28
16:26 | 2022-01-28
16:25 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website