البنتاغون: لدى روسيا من القدرات ما يكفي للسيطرة على مدن أوكرانيا ومناطق كبيرة منها

صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين بأن روسيا تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من السيطرة على مدن أوكرانيا وأجزاء كبيرة من أراضيها، لكن واشنطن لا تعتقد أن موسكو ماضية في ذلك.وقال أوستين للصحفيين يوم الجمعة: "لا نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار النهائي لاستخدام القوات المسلحة ضد أوكرانيا. الآن توجد لديه قدرات لذلك طبعا. ولديه خيارات كثيرة، بما فيها السيطرة على مدن وأجزاء كبيرة من الأراضي، وكذلك أعمال أو خطوات سياسية استفزازية مثل الاعتراف بالمناطق المنشقة".وأضاف أن روسيا "تنقل القوات إلى القرم وإلى الحدود الأوكرانية، بما في ذلك إلى بيلاروس"، وأن عدد القوات الروسية على الحدود بلغ "عشرات الآلاف"، إضافة إلى أنشطة البحرية الروسية في شمال الأطلسي والبحر المتوسط.وأضاف أن واشنطن "تعير اهتماما كبيرا للتضليل الروسي، بما في ذلك إمكانية فبركة ذريعة للاجتياح أو توجيه الضربات في دونباس".وقال إن "أي اعتداء روسي أو مواصلة التوغل في الأراضي الأوكرانية لن يشعل النزاع فحسب، بل سينتهك مبادئ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي... ولذا فإننا نتخذ موقفا جديا من هذه القضية، ونبقى شريكا ثابتا لأوكرانيا والأعضاء الـ30 في الناتو الموحدين في التصدي لمحاولات روسيا تقويض هذه القيم الأساسية وتهديد الأمن والسلام في أوروبا".واعتبر أوستين أن الصدام في أوكرانيا ليس حتميا، وقال: "الوقت والمجال للدبلوماسية لا يزالان مفتوحين. واقترحت الولايات المتحدة وحلفاؤنا على روسيا طريقا للخروج من الأزمة نحو مزيد من الأمن، ووزارة الدفاع ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية".تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي "هجوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية لها بذلك.