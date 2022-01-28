واشنطن: نرحب بتصريحات روسيا بعدم نيّتها المبادرة للحرب

رحب مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بتصريحات روسيا بأنها لا تسعى للحرب، وعوّل على موسكو في "تحرك ملموس".وقال في تعليق على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نرحب بتصريحات روسيا بأنها لا تريد الحرب، وسنرحب برد الحكومة الروسية على مقترحاتنا".وأضاف: "لكن هذا يجب أن يتعزز بالعمل.. روسيا ليست مهتمة بالحرب، لكنها لن تسمح بإهمال مصالحها الأمنية".وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في إيجاز خصص لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا المزمع في 31 كانون الثاني الجاري.