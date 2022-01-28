برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي يستهدف دبلوماسيين في فنلندا

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسيين أجانب في فنلندا تعرّضت للتجسس ببرنامج "بيغاسوس" السيبراني الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس أمن المعلومات في الوزارة، ماتي بارفيانين، أنه "كانت هناك برامج تجسس في هواتفنا"، وأضاف أن لديهم "تكهنات جيدة" حول مدة تعرض الدبلوماسيين للتجسس، علما أنه توقف.وتعود الأجهزة المحمولة المستهدفة لدبلوماسيين فنلنديين يعملون في الخارج، وقد رفضت الوزارة التعليق على عدد المستهدفين أو هوية المهاجم السيبراني.وأشارت الوزارة إلى أن هواتف الدبلوماسيين تحمل معلومات إما عامة وإما في أدنى تصنيف أمني، ولكنها أضافت أن "المعلومة ومصدرها قد تكون سرية بين الدبلوماسيين".ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" أن يخترق كاميرا أو ميكروفون الهاتف النقال ويحصل على بياناته.