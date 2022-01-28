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زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين بأي صيغة

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:18
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة: "أنا أرحب بهذا اللقاء، ولا أخشى أي صيغة، سواء اللقاء الثنائي أو غيره، لا يوجد أي فرق بالنسبة لي، وأنا مستعد".

وشكك زيلينسكي في جدوى اللقاء في مدينة سوتشي الروسية، مضيفا أن الحديث يدور عن "حوار جدي حول التحديات والقضايا الكثيرة العالقة".

وتابع قائلا: "دعونا لا نناقش كل القضايا، دعونا نبحث قضية واحدة فقط، أي واحدة منها، تبادل الأسرى مثلا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا مستعدة لاستقبال زيلينسكي لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية، ولكن إذا كان الرئيس الأوكراني يريد مناقشة قضايا دونباس فعليه التوجه إلى مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع.

وأشار لافروف إلى أن لقاء بوتين مع زيلينسكي يمكن عقده في موسكو أو بطرسبورغ أو سوتشي.
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