عربي-دولي

زيلينسكي: بصفتي رئيس دولة مستقلة من البديهي أن أحتفظ بأسرار لا يعلمها بايدن

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:20
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كد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بصفته رئيسا لدولة مستقلة، فلديه أسرار لا يعلمها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال ردا على وسائل الإعلام الأجنبية عما قد يعرفه ولا يعرفه بايدن: "أعتقد أنه بصفتي رئيس دولة مستقلة، فيمكنني أن أحتفظ بأسرار خاصة، تماما مثل رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: "ليس لدي سوء تفاهم مع بايدن.. أنا فقط أفهم بعمق ما يحدث، وهو يفهم جيدا ما يحدث".

وتابع: "في غضون أسابيع قليلة يمكنني إجراء محادثة جديدة مع الرئيس الأميركي بايدن.. من المهم أن يعرف مني عن الوضع في أوكرانيا. ربما في غضون أسبوعين سنتواصل أيضا".

وشدد زيلينسكي على أنه بحث مع بايدن "ماهية العقوبات بعد الغزو /الروسي لأوكرانيا/... هذا سؤال ليس فقط لرئيس الولايات المتحدة، لست وحدي من يوجه أسئلة منفصلة له، تتحدث أوروبا أيضا عن هذا الأمر، لكن العديد من الدول تتحدث عن أشياء يمكن اتخاذها بشكل وقائي".

وأشار زيلينسكي إلى أنه "قبل اجتماعات مهمة مثل (رباعية نورماندي) و(مينسك -2)، يتم ضخ المعلومات التي يفترض أنها من روسيا عمدا، على سبيل الحرب النفسية".
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