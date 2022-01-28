11
o
بيروت
14
o
طرابلس
7
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا توسّع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها
Lebanon 24
28-01-2022
|
16:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قررت توسيع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا، والخاضعين لعقوباتها.
وجاء في بيان الوزارة: "قررت موسكو مسترشدة بمبدأ المعاملة بالمثل والنديّة، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الأجهزة الأوروبية الممنوعين من دخول أراضي روسيا".
وأضافت الخارجية: "الإجراءات الروسية تشمل في المقام الأول رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم، والذين لسبب ما لا يثيرون بنشاطهم حساسية المسؤولين الأوروبيين في بروكسل".
وتابعت: "تم تجديد قائمة المعاملة بالمثل لتشمل مسؤولين في الأجهزة والسلطات التشريعية والتنفيذية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممن يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للروس".
وورد في البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بمذكرة بعثتها لممثلية الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة خدمات الانترنت ترتفع في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
تسعيرة خدمات الانترنت ترتفع في لبنان.. هكذا أصبحت
11:34 | 2022-01-28
28/01/2022 11:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2022-01-28
"البنتاغون": لن نشارك بأي عمل عسكري في أوكرانيا
16:30 | 2022-01-28
الجنس مقابل أسرار الدولة.. قائد في البحرية الأميركية يدلي باعترافات خطيرة
16:29 | 2022-01-28
روسيا تعرب عن قلقها للتوتر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
16:27 | 2022-01-28
بالأرقام.. طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي تعود إلى الارتفاع
16:25 | 2022-01-28
وزير الصحة الإيراني يعلن دخول بلاده موجة سادسة من جائحة كورونا
16:23 | 2022-01-28
وزير الصحة الألماني: "أوميكرون" تحت السيطرة رغم الأرقام القياسية
فيديو
لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة... إطلاق هواتف "آيفون" مميزة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة... إطلاق هواتف "آيفون" مميزة (فيديو)
14:00 | 2022-01-28
29/01/2022 02:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-01-28
29/01/2022 02:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
29/01/2022 02:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact