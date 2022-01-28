بالأرقام.. طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي تعود إلى الارتفاع

أعلنت الوكالة الأوروبية للجوء أن طلبات اللجوء إلى الدول الـ27 في الاتحاد وسويسرا والنرويج، عادت إلى الارتفاع اعتبارا من تشرين الثاني 2021.وذكرت الوكالة الأوروبية أن الطلبات وصلت إلى الرقم القياسي الأعلى الذي سجل في أيلول 2016.ويبقى الأفغان والسوريون في طليعة طالبي اللجوء البالغ عددهم 71400، بارتفاع بنسبة 9 في المئة عن تشرين الأول، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن طلبات اللجوء بلغت 71930 في أيلول 2016.ويبقى طالبو اللجوء من أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة في منتصف آب، في الطليعة (13 ألفا)، ويمثل القصر الذين لا يرافقهم ذووهم قرابة نصف طلبات الأفغان.ويليهم السوريون الذين تشهد بلادهم نزاعا منذ العام 2011 (11500).ويشكل العراقيون المجموعة الثالثة من طالبي اللجوء (4300، بزيادة 30 في المئة عن شهر تشرين الأول)، وذلك نتيجة تدفق اللاجئين من العراق إلى بيلاروس مؤخرا.كما ارتفع عدد طلبات الفنزويليين (3300) والباكستانيين (2800) والكولومبيين (2500).وبلغت نسبة قبول الطلبات 40 في المئة في تشرين الثاني مقابل 41 في المئة في أيلول النسبة الأعلى في 19 شهرا.والنسبة الأكبر المستفيدة هي من الأفغان (92 في المئة) ثم السوريين (91 في المئة).