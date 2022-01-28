عربي-دولي

روسيا تعرب عن قلقها للتوتر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:29
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء ما ورد من أنباء عن مناوشات واشتباكات متقطعة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نحن قلقون تجاه المعلومات المتعلقة بالحادث المسلح الذي وقع مساء الخميس على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.. ولسوء الحظ، هناك ضحايا وجرحى من الجانبين".

وأضافت في البيان: "من جهة أخرى، ترحب روسيا بوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين وبالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المسلحة من الحدود وتسيير دوريات مشتركة في منطقة الحدود".

وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان أمس الخميس، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها في الحادث.
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