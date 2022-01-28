رئيس كرواتيا: رئيس حكومتنا يتصرف كعميل أوكراني

وجه رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش، الانتقاد لرئيس الوزراء في بلاده أندريه بلينكوفيتش، واتهمه بالتصرف مثل "عميل أوكراني".ووفقا لوكالة أنباء HINA الحكومية، قال ميلانوفيتش إن بلينكوفيتش يتصرف "كعميل أوكراني"، بينما يتصرف هو كرئيس كرواتي.وشدد ميلانوفيتش، على أنه لا ينوي التراجع عن تصريحه السابق المتعلق بانسحاب الجيش الكرواتي من قوات الناتو في حال نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا، وعلى أنه لا يعتزم الاعتذار لسلطات كييف، كما فعل رئيس حكومة بلاده.وأكد رئيس كرواتيا رفضه لما يروجه بعض السياسيين، بأنه سياسي موال لروسيا. وقال: "الأسبوع الماضي، كنت موال للولايات المتحدة عندما طلبت من الحكومة قبول هدية من الولايات المتحدة على شكل 80 مدرعة. هل تلاحظون كيف يتغير هذا التأييد من أسبوع لآخر" .وانتقد ميلانوفيتش موقف الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، وقال: "لم يحصلوا (الأوكرانيون) على أي شيء من الاتحاد الأوروبي، رغم الوعود بمليارات المليارات. لا أقول هذا لإهانة أحد. أنا لست عدوا لأوكرانيا ولست صديقا لروسيا".في نفس الوقت، اتهم ميلانوفيتش أوكرانيا بتمجيد المشاركين في مذابح البولنديين واليهود. وقال: "ستيبان بانديرا، والاحتجاجات في ساحة الميدان بكييف، التي تضمنت عناصر واضحة للانقلاب والإطاحة بالحكومة المنتخبة بشكل مشروع. كل ذلك تم بمساعدة من الاتحاد الأوروبي وواشنطن".