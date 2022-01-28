عربي-دولي

رئيس كرواتيا: رئيس حكومتنا يتصرف كعميل أوكراني

Lebanon 24
28-01-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-912553-637790346991003793.jpg
Doc-P-912553-637790346991003793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش، الانتقاد لرئيس الوزراء في بلاده أندريه بلينكوفيتش، واتهمه بالتصرف مثل "عميل أوكراني".

ووفقا لوكالة أنباء HINA الحكومية، قال ميلانوفيتش إن بلينكوفيتش يتصرف "كعميل أوكراني"، بينما يتصرف هو كرئيس كرواتي.

وشدد ميلانوفيتش، على أنه لا ينوي التراجع عن تصريحه السابق المتعلق بانسحاب الجيش الكرواتي من قوات الناتو في حال نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا، وعلى أنه لا يعتزم الاعتذار لسلطات كييف، كما فعل رئيس حكومة بلاده.

وأكد رئيس كرواتيا رفضه لما يروجه بعض السياسيين، بأنه سياسي موال لروسيا. وقال: "الأسبوع الماضي، كنت موال للولايات المتحدة عندما طلبت من الحكومة قبول هدية من الولايات المتحدة على شكل 80 مدرعة. هل تلاحظون كيف يتغير هذا التأييد من أسبوع لآخر" .

وانتقد ميلانوفيتش موقف الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، وقال: "لم يحصلوا (الأوكرانيون) على أي شيء من الاتحاد الأوروبي، رغم الوعود بمليارات المليارات. لا أقول هذا لإهانة أحد. أنا لست عدوا لأوكرانيا ولست صديقا لروسيا".

في نفس الوقت، اتهم ميلانوفيتش أوكرانيا بتمجيد المشاركين في مذابح البولنديين واليهود. وقال: "ستيبان بانديرا، والاحتجاجات في ساحة الميدان بكييف، التي تضمنت عناصر واضحة للانقلاب والإطاحة بالحكومة المنتخبة بشكل مشروع. كل ذلك تم بمساعدة من الاتحاد الأوروبي وواشنطن".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2022-01-29
06:30 | 2022-01-29
06:00 | 2022-01-29
05:30 | 2022-01-29
05:00 | 2022-01-29
04:30 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website