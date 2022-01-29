عربي-دولي

بايدن: سنُرسل قوات لأوروبا الشرقية قريبا

Lebanon 24
29-01-2022 | 00:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيرسل مجموعة صغيرة من الجنود الأمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا حول أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين: "سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدى القريب. ليس عددا كبيرا من القوات".
المصدر: روسيا اليوم
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