بايدن: سنُرسل قوات لأوروبا الشرقية قريبا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيرسل مجموعة صغيرة من الجنود الأمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا حول أوكرانيا.



وقال بايدن للصحفيين: "سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدى القريب. ليس عددا كبيرا من القوات".