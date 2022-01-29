روسيا نقلت كتيبة "بانتسير-إس" إلى بيلاروسيا

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، إن روسيا تواصل في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد، نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروسيا.وفي إطار هذه العملية، تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" إلى أراضي بيلاروسيا.وأضاف المصدر: "تم نقل كتيبة منظومات بانتسير-إس بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية في روسيا إلى محطة التفريغ في بيلاروسيا".ووفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، تضم كتيبة "بانتسير-إس" التي وصلت إلى بيلاروسيا، 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخا مضادا للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.وأوضح المصدر أنه بعد التفريغ ، ستتجه الكتيبة بمعداتها وأفرادها إلى المناطق المحددة لانتشارها، ضمن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.