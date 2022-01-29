متى ستجري المحادثات المرتقبة بين لافروف وبلينكن؟

أعلنت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن الاجتماع المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأميركي أنتوني بلينكن، قد يعقد الأسبوع المقبل.وقالت: "أتوقع أن المحادثات بين الوزيرين ستجرى الأسبوع المقبل"، دون أن تحدد موعدا معينا لهذه المحادثات.من جانبه، أشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن "التوقيت الدقيق للاتصال الجديد بين لافروف وبلينكن لم يتحدد بعد".