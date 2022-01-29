هذه فرصة بوتين الأخيرة للسيطرة على أوكرانيا

فاجأ التصعيد الروسي حول أوكرانيا البعض، لكن المنطق الكامن وراءه قد يكون بسيطًا بشكل مخادع: قد يكون هذا الشتاء آخر فرصة لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بحسب موقع "ذا دايلي بيست" الأميركي، الذي قال "تتجمع القوات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا وشمالها وجنوبها، وتقوم القيادة الأوكرانية بالتحضير للحرب. تعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الغزو بات وشيكًا، حيث يتم إخلاء السفارة الأميركية وتجهيز القوات للانتشار. إن أكبر عائق لوجستي أمام تقدم روسيا هو الوحل، وقد يتجمد ذلك بعد فترة طويلة. إذا أقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أي خطوة لا تحظى برضى الغرب، فهذا الأمر سيمهد الطريق أمام سلسلة من العقوبات وحتى المقاومة العسكرية من الغرب. وقد لا تكون أمام بوتين فرصة أفضل. يمر الاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة، مما يجعله أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على صادرات الطاقة الروسية. أصبح غزو أوكرانيا أكثر تكلفة يومًا بعد يوم، حيث إنها تبني قدراتها الدفاعية، وستواصل القيام بذلك مع مرور الوقت. هناك أيضًا انقسامات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول أفضل السبل للتعامل مع النزاع الروسي الأوكراني الآن. كلما تأخّرت روسيا أكثر، كلما تضائل حجم نفوذها".وتابع الموقع، "تعاني أوروبا حاليًا من أزمة طاقة، حيث تضاعفت أسعار الغاز في كانون الأول. شهدت القارة ارتفاعًا في الأسعار منذ نهاية الصيف الماضي، كما أن حالة عدم اليقين بشأن كل من نورد ستريم 2 وإجراءات روسيا في أوكرانيا جعلت ارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة أسوأ. يأتي حوالي ثلث الغاز الطبيعي في ألمانيا من خطوط الأنابيب الروسية، وتعتمد الدول الأوروبية الأخرى أيضًا على جارتها الشرقية. على الرغم من إصرار روسيا باستمرار على أنها لا تستخدم نفطها وغازها الطبيعي كسلاح ضد أوروبا، فمن الطبيعي أن نبقى متشككين في هذا النوع من الرسائل. ويجدر التساؤل عن سبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، خاصة بعد فترات من انخفاض أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق. والجواب مباشر نسبيًا: لقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى كبح الطلب على استهلاك الطاقة. خفض منتجو الطاقة إمداداتهم من أجل تلبية انخفاض الطلب. وسنّى العديد من الدول الأوروبية ولايات الطاقة الخضراء وبدأ في إغلاق المصانع التي تعمل بالفحم. على الرغم من أن فرنسا تميل بشدة إلى الطاقة النووية، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للقوى الأوروبية الكبرى الأخرى، مثل ألمانيا. عندما ارتد الطلب على الطاقة ولم تكن المصادر البديلة للطاقة جاهزة بعد لسد الفجوة، ارتفع سعرها بشكل كبير. كانت هناك حاجة إلى إعادة فتح مصانع الفحم القديمة، وازدادت أهمية واردات الغاز الطبيعي لضمان قدرة أوروبا على إبقاء المنازل دافئة هذا الشتاء. وبالتالي، فإن روسيا في وضع غير مسبوق من النفوذ على أسواق الطاقة في أوروبا، ولكن هذا لن يستمر إلا لفترة قصيرة. الطاقة الخضراء ستنطلق في النهاية. وتعمل الطاقة الشمسية بشكل جيد في القارة، ولا يمكن أن يستمر جفاف الرياح إلى الأبد. قام منتجو الطاقة الآخرون بزيادة الإنتاج، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. تدرك أوروبا أيضًا مدى عجزها في اعتمادها على الطاقة الروسية، ولا شك أنها تنتهج المزيد من الاستراتيجيات لضمان عدم تكرار فترة الضعف هذه مرة أخرى. ما يعني كل هذا هو أن نفوذ روسيا على القارة بلغ ذروته الآن. إذا غزت روسيا أوكرانيا غدًا، فلن تتمكن أوروبا من ممارسة الكثير من الضغط على روسيا دون المخاطرة بأمن الطاقة الخاص بها. ومع ذلك، إذا انتظرت روسيا بضع سنوات، فستكون أوروبا في وضع أفضل بكثير لدعم الإجراءات العقابية القاسية ضد موسكو".وبحسب الموقع، "يتم بذل كل جهد لضمان أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها من الغزو الروسي. تم إنشاء الدفاعات الجوية الأوكرانية كرادع للعدوان الروسي. تقدم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مبيعات أسلحة لأوكرانيا. وتعد أوكرانيا مواطنيها للمقاومة الوطنية المستمرة وحرب العصابات، وقد خطت الخطوة الأولى لتأسيس تجنيد للنساء الأوكرانيات. تعمل الدولة أيضًا على زيادة قدراتها باستخدام أسلحة الطائرات بدون طيار، وقد أعربت عن رغبتها في تلقي المزيد من التدريب من الولايات المتحدة. على المدى الطويل، ستطور أوكرانيا دفاعاتها بشدة لدرجة أن تكلفة الغزو الروسي ستكون باهظة للغاية بالنسبة لموسكو. لن يخسروا فقط المعدات العسكرية والقوى البشرية الكبيرة خلال الغزو الأولي، بل إن المقاومة غير النظامية يمكن أن تجعل الروس ينزفون في محاولتهم للسيطرة على البلاد. في حين أن أوكرانيا ليست في وضع يمكنها من كسب نزاع مسلح مع روسيا وحدها، تزداد قدرتها على إلحاق خسائر أكبر بالقوات الروسية مع مرور كل يوم. هناك حجة مفادها أن عدوان بوتين يجعل الناتو أكثر قوة. على الرغم من أن دول البلطيق وبولندا تؤيد بقوة دعم أوكرانيا، إلا أن ألمانيا كانت أكثر تحفظًا بشأن كيفية التعامل مع روسيا. وأشارت فرنسا إلى رغبتها في أن "يواصل الاتحاد الأوروبي محادثاته الخاصة مع الكرملين"، الأمر الذي تسبب في بعض الذعر بين أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية. يبدو أن هذا الانقسام يزداد سوءًا مع شكوك رئيس الوزراء الإيطالي في قدرة الناتو على ردع روسيا في أوكرانيا. من غير الواضح ما إذا كان الناتو متحدًا حقًا بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا. وبالتالي فإن الولايات المتحدة في موقف حرج للتأكيد على الوحدة، بينما لا تكون بالضرورة قادرة على ضمانها في الأمور الجوهرية".وأضاف الموقع، "بينما كانت أوروبا واضحة في أنها تعارض الإجراءات الروسية العدوانية في أوكرانيا، يبدو أن ما يعنيه ذلك يختلف من بلد إلى آخر. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وعدت بفرض عقوبات على روسيا. في الآونة الأخيرة، تم فرض عقوبات على "عملاء موالين لروسيا". لا يوجد نقص في الخيارات البديلة، بما في ذلك ما يسمى بـ "الخيار النووي" لعزل روسيا عن النظام المصرفي، لفرض عقوبات مدمرة محتملة ضد روسيا، لكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم التصرف بناءً عليها وكيف سيتم ذلك. في الواقع، يبدو أن ألمانيا قد استبعدت أقوى هذه الدول - باستثناء وصول روسيا إلى "السويفت" - من على الطاولة. لذلك من غير المؤكد بالضبط ما الذي سيحدث إذا غزا الروس. بغض النظر عما يحدث، كي يكون الإجراء الأمريكي ضد روسيا فعالًا حقًا، يجب أن يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، من الممكن أن تكون الولايات المتحدة متقدمة جدًا في هذه القضايا، مع تخلف العديد من الشركاء الأوروبيين".وختم الموقع، "في الوقت الذي تصبح فيه أوروبا أكثر أمنًا من حيث الطاقة، قد تصبح الدول الأعضاء المترددة أكثر استعدادًا لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد روسيا والمخاطرة بفقدان الوصول إلى أسواق الطاقة الخاصة بها. وبالمثل، مع زيادة أوكرانيا لقدرتها على الدفاع عن نفسها، قد تصبح الدول الأوروبية أكثر استعدادًا لتأييد ودعم قدراتها الدفاعية. على هذا النحو، يجب أن يكون الانقسام في الناتو عابرًا. لذلك، إذا كانت روسيا ترغب في اتخاذ إجراء بشأن أوكرانيا، فسوف تشعر بالضغط للقيام بذلك على الفور أو تخاطر بفقدان فرصتها إلى الأبد".