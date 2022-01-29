عربي-دولي

مصدر إيراني بعد تعليق مفاوضات فيينا: سرعة الاتفاق النهائي رهن بقرارات الأطراف الأخرى

Lebanon 24
29-01-2022 | 02:30
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نقلت وكالة "إرنا" عن مصدر إيراني مطلع قوله بعد تعليق مفاوضات فيينا إنه حال اتخاذ الأطراف الأخرى القرارات اللازمة بعد عودتها إلى بلدانها سيكون من الممكن السير نحو الاتفاق بشكل أسرع.

وأضاف المصدر أنه نظرا إلى أهمية القضايا المتبقية وضرورة اتخاذ القرارات السياسية، تم الاتفاق على عودة الوفود إلى العواصم من أجل التشاور.

وأشار المصدر إلى أن الجولة الثامنة من المحادثات ستستأنف بعد هذا التوقف القصير، موضحا أن المحادثات بشكل عام كانت بناءة وسجلت تتقدما.
المصدر: روسيا اليوم
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