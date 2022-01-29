المحادثات النووية الإيرانية: "لا صفقة أفضل"

تتواصل المفاوضات النووية في فيينا. وأصبح الإيرانيون هم من يحددون الوتيرة والمنحى في الوقت الذي يكافح فيه الأميركيون لإبقاء إمكان التوصل إلى اتفاق على قيد الحياة. الإسرائيليون، الذي ستكون لهذه المحادثات تداعيات خطيرة على أمنهم القومي، يبدو انتباههم مشتتا بسبب اندفاعات فيروس كورونا والسياسة الداخلية.وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، "هناك مساران متوازيان خارج فيينا. الأول هو العودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015، على الرغم من أنه بات واضحًا الآن أن هذه النتيجة شبه مستحيلة، والآخر هو ترتيب مؤقت توافق فيه طهران على تجميد محدود لبعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات. وطالب القادة الإسرائيليون واشنطن بوضع حد للاستراتيجية الإيرانية المتمثلة في إبطاء المفاوضات. وتسمح هذه الاستراتيجية لطهران فقط بتطوير قدراتها والاقتراب من وضع "دولة العتبة النووية". وبمجرد حدوث ذلك، لن تتمكن أي دولة من منعها من تطوير أسلحة نووية. إن الرد الأميركي حتى الآن هو حوار عديم الجدوى. إن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيران، روبرت مالي، حريص جدًا على التوصل إلى اتفاق، لدرجة أنه يرفض معاقبة الإيرانيين على انتهاكاتهم لاتفاقية 2015 ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما أنه لن يعاقبهم على عدم تعاونهم مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما ورد، ترك ريتشارد نيفو، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي،واثنان آخران الفريق بسبب خلافات مع استراتيجية مالي. في حين أن محور المفاوضات الآن هو العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، فلا عودة إلى الصفقة التي أبقت إيران على بعد 12 شهرًا فقط من انتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع قنبلة، ومن ثم سمحت لبرنامجها النووي بالتوسع أكثر. واليوم، حتى هذا الهدف البالغ 12 شهرًا لم يعد ممكنًا نظرًا للتقدم النووي لنظام الملالي. لقد حطمت طهران جميع القيود المؤقتة، ويمكنها بسهولة العودة إلى تطوير الأسلحة النووية بعد انتهاء القيود الرئيسية في اتفاقية 2015. معظم هذا التوسع النووي، بما في ذلك تطوير المواد الانشطارية، وتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 ثم 60 في المائة، وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتطوير معدن اليورانيوم لاستخدامه في رأس حربي نووي، حدث منذ أن تخلى الرئيس بايدن عن حملة الضغط التي قام بها سلفه".وأضافت المجلة، "تضمنت الاتفاقية المؤقتة الأخيرة التي اقترحتها روسيا على الإيرانيين، بموافقة مالي، وقف تخصيب بنسبة 60 في المائة (قريب من درجة صنع الأسلحة) وتخفيف أو تصدير تلك المواد المخصبة إلى روسيا. تسمح الصفقة المقترحة بمواصلة التخصيب بنسبة 20 في المائة مع عدم تراكم مادة اليورانيوم الجديدة ولكن الحصول على الإذن بالاحتفاظ بالمخزونات الموجودة. إن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي تم تركيبها في انتهاك لاتفاقية 2015، لن يتم تدميرها وربما لن يتم تفكيكها، ومن المرجح أن تبقى مثبتة تحت أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاهزة لاستئناف العمل. في المقابل، ستحصل إيران على 8-10 مليارات دولار من أموال النفط المجمدة، بشكل أساسي من كوريا الجنوبية واليابان، وسيؤدي ذلك إلى زيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية التي يمكن الوصول إليها من 4 مليارات دولار إلى 12-14 مليار دولار، وإنقاذ اقتصادها المتعثر وتوفير صندوق حرب لدعم الوكلاء الإرهابيين. يأتي هذا على رأس المشتريات الصينية الأخيرة من النفط الإيراني التي حفزت نموًا اقتصاديًا طفيفًا. ثم هناك مسألة تطوير أنظمة الأسلحة النووية. لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق نظام الملالي لتفجير جهاز بدائي أو تطوير رأس حربي نووي لتركيبه على صواريخ بعيدة المدى أو الطائرات بدون طيار. تتراوح التقديرات بين ستة أشهر للاختبار وعام إلى عامين للصاروخ ذي الرؤوس النووية".وتابعت المجلة، "وكجزء من المحادثات الحالية، طالب المفاوضون الإيرانيون بإغلاق أي تحقيقات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلنة ووعد بعدم إعادة فتح التحقيقات القديمة. في المقابل، يناقش الطرفان "تجميد" التحقيقات. في حين أنه قد يتم تأطيرها على أنها حل وسط، فإن مثل هذا التجميد من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقيق في برنامج إيران النووي. ومن شأن قرار كهذا أن يقوض نظام المراقبة والتحقق "غير المسبوق والمتطفل" الذي وعدت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنه سينتج عن اتفاق 2015. بالإضافة إلى كل هذه التنازلات الخطيرة، لم يخف مالي رغبته في رفع كل العقوبات "التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة". في الواقع، يعتزم رفع كل القيود المصممة لمواجهة أنشطة الإرهاب وانتشار الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على البنك المركزي وشركة النفط الوطنية والعديد من المؤسسات والكيانات المالية الأخرى المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. قد يكون شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وشيكًا أيضًا. سواء أسفرت عملية فيينا عن "عودة" إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو اتفاقية مؤقتة، فستكون صفقة "أقل مقابل المزيد" وتحتوي على قيود نووية أقل بكثير من حتى اتفاق عام 2015، بينما تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعشرات المليارات من الدولارات. بالنسبة لأولئك الذين يجادلون بأن هذه صفقة "أقل مقابل الوقت"، فإن الحقيقة هي أن الوقت يفيد إيران. بموجب أي اتفاق، ستحصل إيران على دعم مالي بينما تختفي القيود الرئيسية. إذا أمضى النظام الديني وقته، فيمكنه الظهور ببرنامج نووي بحجم صناعي، منتشر على نطاق واسع في عدة منشآت محصنة، مع عدم وجود أي اختراق نووي وقدرات أسهل، ومتقدمة تعمل بالطاقة والتسلل. ومما زاد الطين بلة، أن تخفيف العقوبات سيقوي الاقتصاد الإيراني ضد العقوبات المستقبلية المحتملة. وستقوم طهران بتحويل المكاسب غير المتوقعة القادمة لبناء قدرات عسكرية وصاروخية تقليدية أكثر فتكًا".وبحسب المجلة، "ان التساؤل حول ما اذا كان الاتفاق المؤقت اقتراحًا أميركيًا أم روسيًا هو أمر عرضي، فالفريق المفاوض الأميركي على معظمه. رفض الإيرانيون ذلك على افتراض أنهم سيحصلون على تنازلات أفضل مع تزايد يأس المفاوضين الأميركيين. يمكن لطهران دائمًا العودة إلى الخطة الروسية كإجراء إحتياطي. أي اتفاق يخرج من فيينا سيكون أسوأ من صفقة 2015 الكارثية. وسيرسل رسالة إلى الأسواق مفادها أن التعامل مع إيران أمر مقبول. طهران "تغسل" انتهاكاتها والنظام يشرعن توسعها النووي. يتطلب الإتفاق المؤقت من ثلاثة إلى ستة أشهر إضافية للتوصل إلى اتفاق آخر. لكن الاتفاقات المؤقتة يمكن أن تصبح دائمة، لا سيما مع تشتت إدارة بايدن بالأزمات السياسة الخارجية الأخرى في أوكرانيا والصين. طلبت إسرائيل من إدارة بايدن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى وتعزيز صدقية تهديدها العسكري. إلا أن هذا الطلب لم يلق أي رد. ويعتقد الإيرانيون أن الولايات المتحدة ضعيفة ولن تهاجم، ويعتقدون كذلك أن إسرائيل لا تملك القدرة على الهجوم بمفردها".وختمت المجلة، "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة. في الكونغرس، أوضح الجمهوريون أن المعاهدة الشاملة التي تمنع بشكل دائم ممرات إيران للأسلحة النووية هي التي ستحظى بدعم الحزبين. فمن دونها، فهم يتعهدون بإعادة فرض كل العقوبات والعودة إلى سياسة الضغط الأقصى عندما تتغير السلطة في واشنطن. لكن إسرائيل لا تستطيع الانتظار. من الواضح بشكل متزايد أنه ما لم يتم اتخاذ خطوات مهمة في وقت قريب، فلن يكون بمقدور أي دولة منع الملالي من تطوير أسلحة نووية".