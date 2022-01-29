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مأساة.. رجل أفغاني يعرض أطفاله الـ4 للبيع

Lebanon 24
29-01-2022 | 07:00
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أفادت وكالة "راها برس" الإخبارية الأفغانية، بأن رجلا في كابل أرسل لها مقطع فيديو قال فيه إنه أجبر على عرض أطفاله الأربعة للبيع بسبب الفقر المدقع.

وبحسب الوكالة، قال الرجل، الذي عرف عن نفسه على أنه من سكان مقاطعة قندوز، إنه كان يعمل بجد في كابل منذ عدة سنوات، ويكسب لقمة العيش، لكن مرت عدة أشهر منذ الاضطرابات السياسية الأخيرة، وهو عاطل عن العمل، ويعاني من مشكلة في الظهر ومرض، وليس لديه أحد في كابل لمساعدته.

وأشار إلى أن أطفاله الصغار لم يأكلوا منذ عدة ليال وأن كل جهوده لكسب لقمة العيش وكسب الرزق باءت بالفشل.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة في أفغانستان، تفشى الفقر والبطالة بالبلاد.

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية، ويعاني حوالى 98% من سكان أفغانستان من انعدام الأمن الغذائي.
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