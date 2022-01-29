سيناريو جديد للغزو الروسي.. "انقلاب" وهجوم إلكتروني

لفتت "سكاي نيوز" إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" وضع سيناريو جديدًا للغزو الروسي المفترض لأوكرانيا، متحدثا عن أنه قد يشمل محاولة انقلاب، وهجوما إلكترونيا واسع النطاق.وتقول تقارير غربية إن الجيش الروسي حشد أكثر من 100 ألف عسكري على حدود بلاه مع أوكرانيا، متحدثة عن غزو وشيك في أواخر يناير الجاري أو فبراير المقبل.في المقابل، تنفي روسيا هذه التقارير وتقول إن تحركاتها العسكرية لا تهدد أحدا.وفي اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا ليس بالضرورة الطريقة الوحيدة التي تخطط موسكو لممارسة الضغط على الغربيين.وأضاف ستولتنبرغ أن أعضاء الحلف يجب أن يكونوا مستعدين إلى مجموعة واسعة من "أشكال العدوان"، مشيرا إلى أن ذلك قد يشمل محاولة انقلاب في أوكرانيا وهجمات إلكترونية، فضلا عن عمليات تخريب.