عربي-دولي

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد تعرضها للفيروس

Lebanon 24
29-01-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-912714-637790633211776321.jpg
Doc-P-912714-637790633211776321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم السبت إنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وجاء التعرض خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد. وكانت الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضا على متن الرحلة في 22 كانون الثاني ودخلت أيضا في العزل.

وزارت أرديرن وكيرو منطقة نورثلاند للقيام ببعض التصوير قبل العيد الوطني لنيوزيلندا، يوم وايتانغي، في 6 شباط.

وحسب بيان لمكتب رئيسة الوزراء، فإن أرديرن لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة.

وصنف مسؤولو الصحة 12 رحلة جوية "موبوءة" في وقت متأخر السبت، في إشارة محتملة إلى إصابة واحد أو أكثر مما كان على متنها.

وقال المسؤولون إن تسلسل الحمض النووي سيكتمل الأحد، ومن المتوقع أن يكون الشخص المصاب لديه متحور "أوميكرون".

وتمكنت نيوزيلندا من القضاء على كورونا أو احتوائه، حيث سجلت 52 حالة وفاة فقط بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 5 ملايين. لكن متحور "أوميكرون" بدأ يترسخ ومن المتوقع أن ينمو بسرعة خلال الأسابيع المقبلة.

وتم تطعيم نحو 77 بالمائة من سكان نيوزيلندا بشكل كامل، وفقا لتقرير لمؤسسة "أور وورلد".
 
ويرتفع هذا الرقم إلى 93 بالمائة لمن هم في سن 12 عاما وأكثر، وفقا لمسؤولين نيوزيلنديين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-01-29
16:30 | 2022-01-29
16:00 | 2022-01-29
15:30 | 2022-01-29
15:00 | 2022-01-29
14:30 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website