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مسؤول إسرائيلي سابق: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني "خطأ استراتيجي"

Lebanon 24
29-01-2022 | 09:30
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اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، أن قرار الولايات المتحدة عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني "خطأ استراتيجي".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، دان إيزنكوت (الذي كان يقود الجيش الإسرائيلي عندما تم توقيع الاتفاق النووي مع إيران) قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق أزال "قيودا معينة" من إيران، ومنحها "شرعية" لدفع برنامجها النووي".

وقال إيزنكوت: "ظل كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في الظلام قبل قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عام 2015، التي حدت من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات".

وعما إذا كانت إسرائيل وحدها قادرة على ضرب إيران، قال قائد الجيش الإسرائيلي السابق: "الأمر معقد".
 
 
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