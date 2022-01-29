عربي-دولي

بعد "هبة".. مصر تتحدث عن تأثير العاصفة "ياسمين"

Lebanon 24
29-01-2022 | 11:15
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بعد تحذيرات سابقة من عاصفة "هبة" وتأثر مصر بها عبر كتل هوائية باردة وأمطار، عادت التساؤلات عن مدى تأثير العاصفة "ياسمين" التي تضرب لبنان، على مصر.

وفي هذا السياق، أوضح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بصحيفة "المصري اليوم"، أن "العاصفة "ياسمين" بعيدة كل البعد عن مصر، ولن تكون لها تداعيات مثل العاصفة "هبة"، لافتا إلى أن "مصر تشهد هذه الأيام كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، مع وجود منخفض في منخفضات الجو العليا، مما يحدث أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، على الوجه البحري والسواحل الشمالية".

وأشار شاهين إلى أن "الكتلة الهوائية التي تتعرض لها مصر ليس لها علاقة بشكل أو بآخر بالعاصفة "ياسمين"، وأنه خلال الأيام المقبلة مصر ستشهد تحسنا في درجات الحرارة، مما يؤثر على شعورنا بانخفاض درجات الحرارة".
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