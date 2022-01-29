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عربي-دولي
بيان من السعودية بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
Lebanon 24
29-01-2022
|
11:45
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أسفرت حملة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالسعودية التي تمت بمناطق المملكة للفترة من 20-1-2022 حتى 26-1-2022 عن ضبط عدد كبير من المخالفين.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية والذي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": فإن المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، 13620 مخالفا منهم 6700 مخالف لنظام الإقامة، و5177 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1743 مخالفا لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 274 شخصا 55% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية و3% جنسيات أخرى.
كما تم ضبط 139 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة وتم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 96504 وافدين مخالفين، منهم 86019 رجلا، و10485 امرأة.
وتمت إحالة 84966 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2397 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7504 مخالفين.
وقالت الداخلية في بيانها إن "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به".
وأكدت أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة".
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