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ما هي أغرب الشائعات التي رصدتها مصر في عام 2021؟

Lebanon 24
29-01-2022 | 12:15
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في حصاده لعام 2021 عن أغرب الشائعات التي رصدتها الحكومة في البلاد.

وأظهر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن من بين الشائعات، "شائعة تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، وشائعة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير".

وعلى صعيد متصل، تضمنت الشائعات الغريبة "شائعة تداول صور تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وشائعة منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية".

وشملت أغرب الشائعات "شائعة إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، وشائعة تداول خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين، وشائعة تداول فيديو بشأن تحويل بعض مراكز الشباب إلى حظائر مواشي".
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