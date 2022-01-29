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إيران تدين استهداف مطار بغداد

Lebanon 24
29-01-2022 | 13:00
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ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم السبت، باستهداف مطار بغداد، ووصفه بأنه "محاولة لزعزعة استقرار العراق".

وقال خطيب زاده في تصريح للصحفيين اليوم السبت: "هذا النوع من الأعمال المشبوهة خلق حالة من عدم الأمن والاضطرابات في العراق، ومهد الطريق لمن يريد الشر وإثارة الفتن في العراق، كما أثر في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين العراقيين".

وأضاف المتحدث أن إيران "تدعم دائما إرساء الأمن في العراق والحفاظ عليه، إلى جانب تنمية البلاد ووحدتها مع انتشار الأمن في مختلف بقاعها، كما تدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الاستقرار بهذا البلد."

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس تعرض مطار بغداد لقصف صاروخي بستة صواريخ، ألحقت أضرارا بطائرتين وبمدرج المطار، والعثور على ثلاثة صواريخ أخرى غرب العاصمة.

ووصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهجوم بأنه عمل إرهابي، وتوعد المنفذين بـ"رد حاسم".
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