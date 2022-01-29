بعد استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ.. الكويت تعلق الرحلات الجوية إلى العراق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها إلى بغداد وبعض المحافظات العراقية بناء على التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني، نظرا للأوضاع الراهنة في العراق.



من جهتها، أشارت شركة طيران "الجزيرة" إلى إلغاء رحلاتها على مدى يومين إلى محافظة النجف جنوب العراق حسب التوجيهات من الإدارة العامة للطيران المدني.





وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن "عصابات اللادولة الإرهابية" استهدفت مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بخمسة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية"، مؤكدة أن "الهجوم ألحق أضرارا بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".



وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن "القوى الأمنية سترد بشكل حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا"، داعيا "كافة الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات المختلفة إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريح والواضح للهجوم الأخير".



وحث الكاظمي الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا على عدم فرض قيود على السفر والنقل الجوي من وإلى العراق على خلفية الهجوم الأخير. ويأتي تعليق الرحلات الجوية على خلفية سقوط عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي الجمعة.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن "عصابات اللادولة الإرهابية" استهدفت مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بخمسة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية"، مؤكدة أن "الهجوم ألحق أضرارا بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن "القوى الأمنية سترد بشكل حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا"، داعيا "كافة الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات المختلفة إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريح والواضح للهجوم الأخير".وحث الكاظمي الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا على عدم فرض قيود على السفر والنقل الجوي من وإلى العراق على خلفية الهجوم الأخير.