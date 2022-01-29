وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يتوجهان إلى أوكرانيا في شباط

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه سيزور مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا يومي 7 و 8 شباط.وأضاف الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر اليوم السبت: "مع أنالينا بيربوك، سأسافر إلى أوكرانيا يومي 7 و 8 شباط".وأعلن لودريان عزمه زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقد في منتصف شهر كانون الثاني في فرنسا.وتابع الوزير الفرنسي: "اليوم أكدت لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعمنا الكامل وتضامننا مع أوكرانيا. سنواصل جهودنا، بما في ذلك ضمن صيغة نورماندي [ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا]، لتهدئة التوتر".