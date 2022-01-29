عربي-دولي

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يتوجهان إلى أوكرانيا في شباط

Lebanon 24
29-01-2022 | 13:45
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه سيزور مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا يومي 7 و 8 شباط.

وأضاف الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر اليوم السبت: "مع أنالينا بيربوك، سأسافر إلى أوكرانيا يومي 7 و 8 شباط".

وأعلن لودريان عزمه زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقد في منتصف شهر كانون الثاني في فرنسا.

وتابع الوزير الفرنسي: "اليوم أكدت لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعمنا الكامل وتضامننا مع أوكرانيا. سنواصل جهودنا، بما في ذلك ضمن صيغة نورماندي [ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا]، لتهدئة التوتر".
 
ومساء أمس الجمعة، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر الهاتف، العمل ضمن رباعية النورماندي.

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أجرى ماكرون محادثات بالهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
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