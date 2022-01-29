عربي-دولي

هنغاريا: لا داعي لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا وسلوك أوكرانيا غير مقبول

Lebanon 24
29-01-2022 | 14:30
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صرح وزير الدفاع الهنغاري تيبور بينكي بأن لدى بلاده ما يكفي من قوات مسلحة وطنية، ولذلك لا داعي لنشر وحدات إضافية من قوات حلف الناتو على أراضيها.

جاء ذلك بعدما كشف وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أمس أن بودابست تلقت طلبا من الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية تابعة للناتو على أراضيها، وأن وزارة الدفاع بصدد دراسته.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أعضاء الناتو يدرسون تشكيل وحدات قتالية جديدة يبلغ عدد أفرادها ألف شخص، فى رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، على غرار تلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.

وقال بينكي في حديث لإذاعة InfoRádió: "وفقا للتوجيه الأساسي لـ"برنامج تطوير الدفاع والقوات المسلحة"، أنشأت هنغاريا قوات وطنية وشكلت إمكانات وطنية إلى درجة تغنيها عن الحاجة للاعتماد على القوات المسلحة والوحدات الأجنبية. نمضي قدما في هذا الطريق ولذلك لا نعتبر نشر قوات إضافية للناتو هنا خطوة مناسبة ولا نطلب ذلك".

وفيما يتعلق بمسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أشار بينكي إلى أن هنغاريا دعمت منذ فترة طويلة رغبة جارتها في أن تصبح عضوا في الحلف، لكن بعد أن "وقفت أوكرانيا ضد الهنغاريين القاطنين في ترانسكارباثيا (بغرب أوكرانيا)" و"تصرفت بشكل غير مقبول حسب معايير الحلف"، اتخذت الحكومة موقفا مفاده أن "أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام، ولا ترقى إلى مستوى توقعات الناتو".
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