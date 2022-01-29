عربي-دولي

الولايات المتحدة.. اتهام لشخص توجه إلى البيت الأبيض لاغتيال "عدو المسيح" بايدن

Lebanon 24
29-01-2022 | 15:00
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وجه مدعون أميركيون اتهامات رسميا إلى شخص من سكان ولاية كانساس بالتهديد باغتيال رئيس الدولة جو بايدن.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن دعوى قضائية تم رفعها أمس الجمعة تنص على أن الرجل المدعو سكوت ميريمان (وهو مقاول في مجال البناء) غادر الأربعاء الماضي منزله في مدينة إنديبيندنس، وأوقفه عناصر للخدمة السرية في مدينة هاجرستاون بولاية ماريلاند.

وقال ميريمان لوكلاء الخدمة السرية، وفقا للدعوى، إنه يتوجه إلى البيت الأبيض بهدف إبلاغ بايدن بأن الناس "مستاؤون من التفرقة في البلاد" وأن عليه "إما إعادة الالتفاف نحو الرب أو الذهاب إلى جهنم".

كما تابع الشخص أنه يعتزم "قطع رأس الأفعى في قلب الوطن"، لكنه نفى لاحقا أنه قصد بذلك اغتيال بايدن.

وأوضحت الدعوى أن ميريمان قبل رحلته تواصل مع الشرطة وقال إنه يتوجه إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الدولة، مضيفا أنه يملك معلومات بشأن كتاب رؤيا يوحنا أمره الرب بتسليمها إلى بايدن.

كما اتصل ميريمان الخميس بالبيت الأبيض وهدد بايدن مباشرة، في حوار مع عناصر للخدمة السرية.

وعثر عند ميريمان لدى توقيفه على ثلاث طلقات نارية قال إن الرب أمره بأخذها معه في الرحلة.

وأشارت "نيويورك بوست" إلى أن ميريمان، قبل الرحلة، نشر سلسلة منشورات مجنونة على صفحته في "فيسبوك"، قال فيها خصوصا إن "معجزة ستحصل في البيت الأبيض"، وإن بايدن "تحول إلى المسيح الدجال"، متعهدا بإلحاق "إصابة فتاكة في رأسه من أجل الرب".
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