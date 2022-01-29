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الجندي البولندي الفار إلى بيلاروس يقدم شكوى لمحكمة لاهاي

Lebanon 24
29-01-2022 | 15:30
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قال الجندي البولندي إميل تشيشكو، الذي فر إلى بيلاروس في كانون الأول من العام الماضي، إنه تقدم بدعوى إلى محكمة لاهاي.

وأضاف تشيشكو: أنا مستعد لتحمل مسؤولية تصرفاتي وأفعالي. لقد قدم محامي بالفعل دعوى إلى محكمة لاهاي. وتم قبول الطلب، ومن المرجح أن يتم النظر في القضية".

وتابع الجندي المنشق، مخاطبا مواطنيه: "يحق للمجتمع البولندي معرفة الحقيقة بشأن الوضع على الحدود مع بيلاروس. وأنا أتحدث ليس فقط عن مقتل جندي على الحدود أو عن فراري، بل وعن موت العديد الأشخاص على الحدود البولندية البيلاروسية".

ونصح تشيشكو، أبناء جلدته "التحقق بشكل مستقل في وسائل الإعلام الأجنبية من المعلومات المقدمة حول الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية". وقال: "المعلومات المقدمة في وسائل الإعلام البولندية غالبا ما تكون كاذبة وغير صحيحة".

وفي 27 كانون الثاني، ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن جنديا بولنديا لقي حتفه في محافظة بودلاسكي بالقرب من الحدود مع بيلاروس.
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