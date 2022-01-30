عربي-دولي

"الخفافيش مرة أخرى".. مستشار الرئيس المصري يكشف حقيقة ظهور متحورات جديدة من كورونا

Lebanon 24
30-01-2022 | 02:30
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قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن الصورة لم تتضح حتى الآن عن متحور فيروس كورونا الجديد الذي يتم الحديث عنه عالميا.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "لم يتم التحدث بشكل علمي عن احتمالية وجود متحور جديد من فيروس كورونا حتى الآن".

وتابع: "كل الفيروسات قابلة للتحور والتغير مع مرور الوقت وهذا أمر طبيعي".

وتابع: "نحن نتابع ونترقب ونرصد أي تحور أو تغير في فيروس كورونا. من الوارد وجود متحورات جديدة من فيروس كورونا، والخفافيش تعتبر مصدر كل أنواع كورونا التي ظهرت وسوف تظهر في المستقبل".


المصدر: روسيا اليوم
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