وسط أزمة أوكرانيا.. الولايات المتحدة تلوح بالخطة النووية







وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الخيار النووي بات مطروحا في الولايات المتحدة لردع العدوان حتى منطقة أوروبا، مشيرة إلى أن ذلك الأمر بدا واضحا في المناورات العسكرية التي جرت العام الماضي وحملت اسم "البرق العالمي"، وحاكت تلك المناورات التصدي لغزو روسي مفترض لدول البلطيق.



ويتصاعد السيناريو من الردع إلى استخدام الأسلحة النووية نفسها.



وتعود مناورات "البرق العالمي" هذا العام، وسط أزمة غير مسبوقة بين روسيا والغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة.



وبينما يقول الغرب إن روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا تستعد لغزوها، تنفي موسكو ذلك وتقول إن تحركاتها العسكرية لا تهددا أحدا، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أخذ متطلباتها الأمنية في عين الاعتبار، وخاصة عدم تقدم حلف "الناتو" شرقا. وضعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خيارات عدة من أجل ردع ما تصفه بـ"العدوان الروسي" المحتمل ضد أوكرانيا، ويبدو أن خيار الردع النووي يلوح في الأفق.وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الخيار النووي بات مطروحا في الولايات المتحدة لردع العدوان حتى منطقة أوروبا، مشيرة إلى أن ذلك الأمر بدا واضحا في المناورات العسكرية التي جرت العام الماضي وحملت اسم "البرق العالمي"، وحاكت تلك المناورات التصدي لغزو روسي مفترض لدول البلطيق.ويتصاعد السيناريو من الردع إلى استخدام الأسلحة النووية نفسها.وتعود مناورات "البرق العالمي" هذا العام، وسط أزمة غير مسبوقة بين روسيا والغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة.وبينما يقول الغرب إن روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا تستعد لغزوها، تنفي موسكو ذلك وتقول إن تحركاتها العسكرية لا تهددا أحدا، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أخذ متطلباتها الأمنية في عين الاعتبار، وخاصة عدم تقدم حلف "الناتو" شرقا.





وتعود مناورات "البرق العالمي" هذا العام، وسط أزمة غير مسبوقة بين روسيا والغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة.



وبينما يقول الغرب إن روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا تستعد لغزوها، تنفي موسكو ذلك وتقول إن تحركاتها العسكرية لا تهددا أحدا، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أخذ متطلباتها الأمنية في عين الاعتبار، وخاصة عدم تقدم حلف "الناتو" شرقا. يتصاعد السيناريو من الردع إلى استخدام الأسلحة النووية نفسها.وتعود مناورات "البرق العالمي" هذا العام، وسط أزمة غير مسبوقة بين روسيا والغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة.وبينما يقول الغرب إن روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا تستعد لغزوها، تنفي موسكو ذلك وتقول إن تحركاتها العسكرية لا تهددا أحدا، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أخذ متطلباتها الأمنية في عين الاعتبار، وخاصة عدم تقدم حلف "الناتو" شرقا.