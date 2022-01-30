تطورات اوكرانيا قد تغيّر وجه أوروبا إلى الأبد

هناك اتفاق بالإجماع على أن اندلاع حرب جديدة في أوكرانيا بات حتمياً. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التصعيد الخطابي والتأهب العسكري من موسكو. هذان الأمران، يخلقان وضعًا قد تكون فيه تكاليف الانسحاب بالنسبة لروسيا مرتفعة للغاية الآن. إن النفوذ والصدقية المكتسبة خلال العقد الماضي، والتي تلقى تشجيعاً من قبل المقربين من الكرملين معتبرين أنها عودة إلى وضع القوة العظمى، سوف تتبخر فجأة عندما يأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات المتكدسة على حدود أوكرانيا بالعودة إلى ديارها.وبحسب مجلة "تايم" الأميركية، "في الوقت الحالي، يبدو أنه من غير المحتمل جدًا أن يحصل الكرملين على أكثر من مجرد تنازلات رمزية من واشنطن، أقل بكثير مما يأمل في الحصول عليه. لا تكمن المشكلة في أن واشنطن لن تقدم أبدًا نوع الالتزامات المتعلقة بتوسيع الناتو التي طالبت بها روسيا، ولكن معظم الناس في إدارة بايدن يعتقدون أن مثل هذه الالتزامات هي ذريعة. لا يهتم بوتين بالالتزامات الجوهرية بقدر اهتمامه بمشهد الإصرار الروسي والتراجع الأميركي. قد يؤدي الاتفاق إلى مزيد من الاستفزازات من قبل زعيم روسي يتسم بالجرأة. ومن هنا جاءت التوقعات القاتمة. والسؤال، إذا تحركت روسيا، فاذا سيكون نوع هذا التحرك. قلل المطلعون في الكرملين، مثل مستشار السياسة الخارجية منذ فترة طويلة سيرجي كاراجانوف، من شأن احتمال حدوث غزو يتبعه احتلال إقليمي، باعتباره لا يؤدي إلى أي شيء. وقال مؤخرًا: "إن الاستيلاء على أوكرانيا ليس مدرجًا في خططنا العسكرية"، وأضاف: "فقط لسبب أن الاستيلاء على بلد به بنية تحتية مدمرة وسكان غاضبون هو أسوأ سيناريو ممكن". وبالمثل، تجادل وثيقة كتبها عدد من الخبراء العسكريين الأوكرانيين البارزين بأن "عملية هجومية واسعة النطاق في محاولة للاحتفاظ بأراضي محتلة كبيرة هي مغامرة ليس لها فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لروسيا". أحد الاحتمالات المطروحة هو غزو برمائي عبر بحر آزوف. مثل هذه العملية لن يكون من السهل تحقيقها".وأضافت، "كانت القوات الأوكرانية تستعد لمثل هذا السيناريو منذ عام 2014، وستكون قادرة على مقاومة كافية بحيث يصبح الغزو الروسي باهظ التكلفة، ويقاس إما بالخسائر الروسية أو بالوقت اللازم لإنهاء الأعمال العدائية. يمكن لروسيا دائمًا أن تجمع بين الغزو البري والدعم الجوي الهائل ، ولكن بأي تكلفة في أرواح المدنيين؟ وكما قال رئيس دولة أوروبية سابق هذا الأسبوع لكاتب المقال، "السؤال الكبير هو ما إذا كانت ستقع أيضًا حربًا جوية. إذا كانت الإجابة بنعم، ستكون مذبحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون الأمر سهلاً على روسيا". من المؤكد أن بوتين يدرك ديناميكيات الرأي العام في الديمقراطيات الغربية. قد تؤدي أخبار الفظائع المتكررة في أوكرانيا إلى تبني أكثر العقوبات الاقتصادية تشددا. ثم هناك احتمال حدوث تمرد أوكراني مدعوم من الغرب حتماً. في المناطق الحضرية وفي غرب البلاد، ستتعرض القوات الروسية وحتى قوافل النقل لهجمات معزولة ولكنها مميتة. سيكون التخريب سلاحا آخر للجماعات المتمردة الأوكرانية، وحتى الاغتيالات المستهدفة لا يمكن استبعادها. على الرغم من أنها أقل طموحًا عسكريًا وبالتالي أقل خطورة من الغزو والاحتلال الصريحين، إلا أن أنواعًا أخرى من التدخل العسكري قد تكون أكثر جرأة من الناحية السياسية، كما كان التدخل في سوريا في عام 2015 بلا شك. أحد النماذج التي قد تغري بوتين هي الضربة العقابية. بطريقة ما سيقلد الممارسة الأميركية - كما يتضح من الضربات الجوية التي أمر بها بيل كلينتون ضد العراق بعد رفضه التعاون مع عمليات التفتيش على الأسلحة - بينما يقلب الاحتكار الأميركي الحالي لاستخدام القوة العسكرية، وهو احتكار تم اختراقه بالفعل في سوريا. سينبع منطق الضربة العقابية بشكل طبيعي من تصعيد التوترات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، وقد يتم خلق أحداث جديدة في الأيام القادمة، وبعد ذلك سيخاطب بوتين روسيا والعالم، موضحًا أنه ليس لديه بديل سوى الأمر بسلسلة من الضربات الجوية والعمليات البرية المحدودة ضد أهداف داخل أوكرانيا، كطريقة للقضاء على تهديد للمصالح الروسية. وسيكون هدفه إضعاف القدرات الدفاعية الأوكرانية، وإثارة أزمة سياسية في كييف، والتأكيد على سابقة جديدة لأوكرانيا وخارجها".وتابعت المجلة، "بعد هزيمة عسكرية مذلة، قد يتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي من قبل حكومة جديدة متحالفة مع موسكو في كييف، كما تشير المعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية في نهاية الأسبوع. ومع تدهور الدفاعات الأوكرانية بشكل كبير، ستكون روسيا في وضع متميز لشن أعمال عدائية جديدة في أي وقت في المستقبل. إذا انتهت الضربات بعد أسبوع أو نحو ذلك، وتم تجنب وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين، فهل ستكون بمثابة نوع من "التوغل البسيط" الذي يعتقد الرئيس بايدن أنه يمكن للمرء أن يتعايش معه؟ نعلم أن الدول الأوروبية لا تزال منقسمة بشدة حول مستوى العدوان الروسي الذي يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات، حتى أن ألمانيا تضغط من أجل إعفاء الطاقة من العقوبات الدولارية المقترحة على روسيا. بالنظر إلى هذه القيود، قد يبقى الرد الغربي ضمن حدود معينة، لكن لا أوكرانيا ولا السياسة العالمية ستبقى على حالها. إن النظام الأمني الحالي في أوروبا سينهار بشكل لا يمكن إصلاحه. سيعيش الأوروبيون فجأة في عالم يمكن لروسيا أن تطالب فيه بالتدخل في أي مكان في الخارج القريب أو حتى خارجها، في أي وقت تشعر فيه أن مصالح مهمة على المحك. أوضح مذيع التلفزيون الروسي دميتري كيسليوف، المعروف باسم الناطق باسم الكرملين الموثوق، على الهواء خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أن الأزمة الحالية لا تتعلق بأوكرانيا: "المقياس أكبر بكثير". إنه على حق، لكن من غير المرجح أن تكون نهاية اللعبة العسكرية هي المعركة الطويلة والمكلفة للسيطرة على أراضي أوكرانيا - الشيشان الجديدة، كما وصفها بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع - والتي يواصل القادة الغربيون تحذير موسكو بشأنها".وبحسب المجلة، "الأزمة ليست حول أوكرانيا ولكن حول روسيا. إذا كانت واشنطن جادة في الحد من القوة الروسية، فعليها أن تركز بدرجة أقل على ما يأتي بعد هجوم روسي بقدر ما تركز على تقديم أدوات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، خاصة خلال المراحل الأولى من الصراع، عندما يتم نشر الضربات الجوية والصاروخية ضد القواعد العسكرية ومحطات الطاقة وعقد النقل الرئيسية والبنية التحتية الحيوية الأخرى. وكشفت زيارة قام بها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى واشنطن في تشرين الثاني الماضي، الحاجة الملحة لقدرات الدفاع الجوي. وتعتقد أوكرانيا أن القدرة على إسقاط الطائرات الروسية يمكن أن تردع بوتين عن الغزو. لم نعد نعيش في النظام الليبرالي القديم حيث يجب تطبيق القواعد ومعاقبة المخالفين. نحن نعيش في نظام جديد حيث يجب موازنة القوة بالقوة. يجب على الولايات المتحدة أن تفكر فيما إذا كانت تستطيع تقليص وجودها في أوروبا قبل إنشاء ثقل موازن مناسب لروسيا في بروكسل. قد يحتاج التوجه نحو آسيا إلى انتظار حل للأزمة الأوروبية. أما بالنسبة للأوروبيين، فهم بحاجة إلى إعداد أنفسهم بسرعة لعالم جديد، حيث قد تكون سيادتهم وأمنهم على المحك".وختمت المجلة، "قد تؤثر العقوبات الاقتصادية على كيفية تخطيط الكرملين لإجراءاته في الأشهر والسنوات القليلة المقبلة، لكنها لا تستطيع تغيير الديناميكيات الأساسية. بدأ النظام الحالي في الانهيار وتحتاج واشنطن إلى تحديد أفضل السبل لاستبداله بترتيبات جديدة. هل تفضل التوصل إلى صفقة كبرى مع موسكو تقسم بموجبها القوتان القارة الأوروبية في ما بينهما؟ أم تفضل تشجيع ودعم تطوير قطب أوروبي جديد قادر على موازنة القوة الروسية؟ هل ينبغي لبايدن أن يقضي بقية فترة ولايته في قمم غير مثمرة مع بوتين أم يجلس على طاولة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمناقشة كيف يمكن لأوروبا أن تصبح جهة فاعلة ذات سيادة في السياسة الخارجية والأمن؟ يبدو الخيار واضحًا، لكن ما يحبط الأزمة الحالية هو كيف نستمر في تجنب الأسئلة الأكبر المتعلقة بالنظام السياسي. بالتردد، نسمح للآخرين بتولي دور الإصلاحيين والمبتكرين. ويتم إعادة تشكيل أوراسيا، القارة العملاقة، أمام أعيننا".