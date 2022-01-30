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عربي-دولي
ترامب يحذر من "حرب عالمية ثالثة"
Lebanon 24
30-01-2022
|
05:30
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يسببان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة".
وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأميركي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.
وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس".
واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".
والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8500 عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن الحديث يدور حاليا فقط عن وضع وحدات عسكرية محددة في حالة التأهب القصوى.
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