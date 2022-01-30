عربي-دولي

ترامب يحذر من "حرب عالمية ثالثة"

Lebanon 24
30-01-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-912916-637791345784852063.jpg
Doc-P-912916-637791345784852063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يسببان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأميركي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8500 عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن الحديث يدور حاليا فقط عن وضع وحدات عسكرية محددة في حالة التأهب القصوى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-01-30
12:00 | 2022-01-30
11:30 | 2022-01-30
11:00 | 2022-01-30
10:30 | 2022-01-30
10:00 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website