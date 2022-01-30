في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.



وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وعقيلته ميخال، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.