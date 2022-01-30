بعيد ميلاده الـ60.. هكذا هنأت الملكة رانيا زوجها العاهل الأردني (فيديو)

هنأت الملكة رانيا العبد لله، زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاده الـ60 برسالة ‏بصوتها.‏

وشاركت الملكة رانيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، رسالتها الصوتية وفقا لصحيفة "الدستور" الأردنية، والتي تقول فيها عن زوجها: "لوطننا ملك، نكلل رؤوسنا به، في عباءته دفء وأمان، وفي ابتسامته فرحة لقاء".

وأردفت: "لوطننا أب نحن ملء قلبه ورسم عينيه، ابن بار بأهله، مكرم بالدعاء، محاط بالرضا، لوطننا قائد وصي أمين، وجندي لا يهاب، كريم بخلقه، مؤتمن على الأمل، للأردن قلبه وسع الوطن، وعليه قلب الوطن".

وبمناسبة عيد ميلاده الـ60 الذي يصادف اليوم الأحد الموافق 30 كانون الثاني الجاري، نشر الديوان الملكي الأردني صورة جديدة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقال في بيان "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".

يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، وهو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.

وتولى الحكم خلفا لوالده الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 حزيران من نفس العام، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.