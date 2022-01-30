عربي-دولي

ولي عهد الكويت لوزراء الخارجية العرب: بلادنا تدرك أهمية العمل العربي المشترك

Lebanon 24
30-01-2022 | 06:30
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أكد نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تدرك أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف.
وجاء ذلك خلال استقبال نائب أمير الكويت ولي العهد، اليوم الأحد، وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماعهم التشاوري في دورته الـ156.
وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الكويت سعت في سياستها الخارجية جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات.
وأضاف: "الاجتماع (التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية) يأتي في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا"، حسبما ذكرت وكالة "كونا" الكويتية.
ولفت إلى أن استمرار جائحة كورونا أضاف لظروف المنطقة أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها.
وانطلقت أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، اليوم الأحد، بالكويت لمناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا والمسائل المطروحة.
وقبل ساعات من الاجتماع، سلّم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب نظيره الكويتي رد لبنان الرسمي على مبادرة الكويت لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج.
وكان لبنان رحب بالمبادرة الكويتية الرامية لـ"إعادة الثقة" مع محيطه العربي.
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