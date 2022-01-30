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كورونا يغزو البرلمان الإيراني

Lebanon 24
30-01-2022 | 11:00
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بعد أنباء تحدثت عن إصابة 10 من نواب "مجلس الشورى الإسلامي" في إيران بفيروس كورونا، كشف عضو البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، أن 30 من النواب أصيبوا بالفيروس.

وقال أبو ترابي في تصريح لوكالة "فارس" إن هيئة رئاسة مجلس الشورى أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب فحص (مسحة) كورونا.

وطلب نائب رئيس المجلس علي نيكزاد الذي ترأس الجلسة البرلمانية اليوم الأحد، من جميع النواب إجراء فحص كوفيد-19، بعد تزايد عدد الإصابات وانتشار المتحور "أوميكرون".

يذكر أن وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي قد أعلن في وقت سابق أن إيران قد دخلت الموجة السادسة من جائحة كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.
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