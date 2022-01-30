فرنسا: لتسريع مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني

مع ترقب العاصمة النمساوية فيينا خلال الأيام القادمة، عودة المفاوضين من عواصمهم، إثر استراحة تشاور قصيرة، شددت فرنسا، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع الخطى من أجل التوصل لتوافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على "ضرورة تسريع" الجهود من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه اليوم.وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه "بالنسبة للاتفاق النووي عام 2015" فإن ماكرون أكد قناعته بأن حلاً دبلوماسياً يبقى ممكناً وواجباً".وشدد ماكرون على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف"، مشيرا إلى "ضرورة تسريع المفاوضات للتوصل سريعا إلى تقدم ملموس".