عربي-دولي

فرنسا: لتسريع مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
30-01-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-913005-637791485697196293.jpg
Doc-P-913005-637791485697196293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع ترقب العاصمة النمساوية فيينا خلال الأيام القادمة، عودة المفاوضين من عواصمهم، إثر استراحة تشاور قصيرة، شددت فرنسا، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع الخطى من أجل التوصل لتوافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على "ضرورة تسريع" الجهود من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه اليوم.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه "بالنسبة للاتفاق النووي عام 2015" فإن ماكرون أكد قناعته بأن حلاً دبلوماسياً يبقى ممكناً وواجباً".

وشدد ماكرون على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف"، مشيرا إلى "ضرورة تسريع المفاوضات للتوصل سريعا إلى تقدم ملموس".

رفع الحظر والضمانات
من جهته، كرر الرئيس الإيرني المطالبة برفع الحظر وتوفير ضمانات في المباحثات النووية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس.

كذلك، طالب بأن يبذل "الطرف المقابل" جهودا للتوصل للاتفاق، قائلاً "إن بلاده عازمة على التوصل لاتفاق مستدام".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-01-30
12:00 | 2022-01-30
11:30 | 2022-01-30
11:00 | 2022-01-30
10:30 | 2022-01-30
10:00 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website