عربي-دولي

سماع تفجيرات داخل "اكسبو دبي".. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-01-2022 | 09:35
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نقلت وكالة "يونيوز" معلومات عن شهود عيان، تحدثوا عن "سماع دوي انفجارات داخل اكسبو دبي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الامارات"، وذكرت الوكالة بانه "تم إخلاء المبنى من الزوار".
 
 
لاحقاً، ذكرت وسائل اعلام أن "الحركة طبيعيّة داخل "اكسبو دبي" ولا صحة لما يتردّد عن سماع تفجيرات داخله". 
 
وكانت جماعة "أنصار الله" التابع للحوثيين ألمحت في وقت سابق إلى احتمال استهداف معرض "إكسبو 2020 دبي" (Expo 2020 Dubai) الذي تستضيفه إمارة دبي. وقال العميد يحي سريع، وهو المتحدث باسم قوات صنعاء في تغريدة على صفحته على "تويتر": "اكسبو.. معنا قد تخسر نرجو تغيير الوجهه".
 
ولا معلومات مؤكدة لغاية الساعة حول حقيقة ما يحصل. 
 

المصدر: وكالات
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