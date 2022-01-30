عربي-دولي

وزير خارجية عمان يتوجه إلى دمشق للقاء الأسد

Lebanon 24
30-01-2022 | 12:30
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كشف مصدر في الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن وزير خارجية دولة خليجية سيصل غدا الاثنين إلى دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة اليوم الأحد أن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيصل دمشق غدا بزيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس الأسد.

تابع المصدر أن البوسعيدي سيبحث في دمشق مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تصدر سوريا وسلطنة عمان أي بيانات رسمية بشأن الزيارة المرتقبة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن مسألة عودة سوريا إلى مقعدها لم تطرح على أجندة الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم.
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