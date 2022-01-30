وزير الخارجية الأوكراني: الهلع المرتبط بتصاعد التوتر على الحدود ينعكس سلبا على اقتصادنا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن الشعور بالهلع والذعر المرتبط بتصاعد التوتر على حدود البلاد مع روسيا قد أثر سلبا على حالة الاقتصاد الوطني.





ودعا الوزير "الأسواق والناس" إلى إدراك أن كييف والدول الشريكة لها تعمل ما في وسعها "لمنع السيناريو الأسوأ".



وذكر كوليبا أن "نقص الإرادة السياسية" يمنع بعض حلفاء بلاده من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، دون أن يسمي الدول المحددة.



وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يرى اليوم تصاعدا أكبر مما كان في السابق"



ولفت زيلينسكي إلى أن التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين الأجانب عن مستجدات الوضع حول أوكرانيا تخلف انطباعا كأن هناك "حرب وتحركات قوات في الطرق وتعبئة عامة وتنقلات للناس"، مشددا على أن الأمر ليس كذلك، ولا نحتاج إلى هذا الذعر". وقال كوليبا لصحيفة Vice الأمريكية الإلكترونية: "لقد بدأنا نعاني اقتصاديا ونفقد قوانا بسبب الذعر الذي يعيشه مجتمعنا".ودعا الوزير "الأسواق والناس" إلى إدراك أن كييف والدول الشريكة لها تعمل ما في وسعها "لمنع السيناريو الأسوأ".وذكر كوليبا أن "نقص الإرادة السياسية" يمنع بعض حلفاء بلاده من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، دون أن يسمي الدول المحددة.وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يرى اليوم تصاعدا أكبر مما كان في السابق"ولفت زيلينسكي إلى أن التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين الأجانب عن مستجدات الوضع حول أوكرانيا تخلف انطباعا كأن هناك "حرب وتحركات قوات في الطرق وتعبئة عامة وتنقلات للناس"، مشددا على أن الأمر ليس كذلك، ولا نحتاج إلى هذا الذعر".