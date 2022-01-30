26 مرشحا لرئاسة العراق.. والعين على الأكراد

على الرغم من أن الأسماء تدور بين مرشحين رئيسيين لرئاسة العراق، إلا أن بعض المعلومات أشارت إلى وجود 26 اسما متداولا.



فقد أفادت مصادر العربية اليوم الأحد أن 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية استوفوا الشروط بشكل كامل لخوض المنافسة في السابع من الشهر المقبل.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن سابقا أن مرشحه هو هوشيار زيباري، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.



توزيع الرئاسات الثلاث

يذكر أن العرف السائد في العراق منذ العام 2003 يقضي بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان "سنيا" ورئيس الوزراء شيعيا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.



وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.