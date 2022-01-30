عربي-دولي

26 مرشحا لرئاسة العراق.. والعين على الأكراد

Lebanon 24
30-01-2022 | 15:30
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على الرغم من أن الأسماء تدور بين مرشحين رئيسيين لرئاسة العراق، إلا أن بعض المعلومات أشارت إلى وجود 26 اسما متداولا.

فقد أفادت مصادر العربية اليوم الأحد أن 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية استوفوا الشروط بشكل كامل لخوض المنافسة في السابع من الشهر المقبل.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن سابقا أن مرشحه هو هوشيار زيباري، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.

توزيع الرئاسات الثلاث
يذكر أن العرف السائد في العراق منذ العام 2003 يقضي بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان "سنيا" ورئيس الوزراء شيعيا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.

وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.
إلا أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، على اسم موحد، عرقل التوصل إلى تفاهم حول شاغل المنصب المقبل.

فيما تم تداول أسماء أخرى إلى جانب كل من صالح وزيباري، ألا وهي لطيف رشيد عن الاتحاد الوطني، وقاضي محكمة صدام حسين، رزكار أمين.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الخميس الماضي تاريخ 7 شباط موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

كما أوضحت حينها أن إعلان أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية سيتم غدا الاثنين الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".
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