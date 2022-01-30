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بكين تغلق مزيدا من الأحياء السكنية وتبلغ عن 12 إصابة بكورونا

Lebanon 24
30-01-2022 | 23:00
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أعلن في الصين عن إغلاق عدة أحياء سكنية شمالي العاصمة بكين، بعد اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد.
وأشار المسؤولون إلى أنه تم تشديد حالة التأهب مع الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة المقبل.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنها "سجلت 34 إصابة أخرى بين رياضيين ومشاركين في دورة الألعاب، وأثبتت الاختبارات إصابة 211 شخصا بين أكثر من 8 آلاف وصلوا إلى البلاد بحلول السبت، بينهم متزلج سويدي، وآخر سلوفيني".

وقال مسؤولون، إن "المدينة أقامت أيضا 19 نقطة في المنطقة لاختبار السكان يوميا حتى الجمعة".

ولا يسمح للجمهور بدخول الملاعب أو فنادق اللاعبين رغم أن السلطات ستسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات والفعاليات خلال الدورة.

وستعزل السلطات أي مصاب داخل "الفقاعة الخاصة بدورة الألعاب الشتوية"، والتي تضم مستشفيات وفنادق من أجل الحجر صحي، وذلك لمحاولة منع انتشار الفيروس إلى المشاركين الآخرين.
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