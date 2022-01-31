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مقتل شرطيين خلال هجوم على محافظ مقاطعة في كولومبيا

Lebanon 24
31-01-2022 | 00:30
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قال قائد شرطة كولومبيا جورج فارغاس، إن اثنين من رجال الشرطة لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون، عند انفجار عبوة ناسفة على طريق موكب حاكم مقاطعة كاكيتا الكولومبية.

وكتب الجنرال على تويتر: "ندين العمل الإرهابي الحقير، الذي قتل في كاكيتا اليوم عنصرين من رجال شرطتنا: ويليام إتشيفريا وميغيل برنال".
ووفقا رئيس الشرطة الكولومبية، رافق رجال الشرطة حاكم المنطقة، خلال جولته في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجار العبوة الناسفة وقع أثناء تحرك الموكب، بين بلديتي سولانو وفلورنسيا. وتعتقد الشرطة، أن "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" تقف خلف الهجوم.  
ويشار إلى أن حاكم كاكيتا أرنولفو جاسكا تروخيو نفسه لم يصب بأذى، وتفيد التقارير أنه بعد الهجوم تم إجلاؤه بطائرة هليكوبتر إلى موقع اللواء الثاني عشر للجيش في فلورنسا.
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