"أحد أقوى صواريخها" .. كوريا الشمالية ترفق كاميرات بتجربتها البالستية السابعة خلال شهر

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن "تجربة تقييم إطلاق صاروخ هواسونغ البالستي من نوع 12 أرض-أرض متوسط وطويل المدى أجريت يوم الأحد".وأضافت أن الاختبار "أكد دقة وأمن وفعالية تشغيل نظام هواسونغ-12 قيد الإنتاج".وأشارت الوكالة إلى أن الاختبار أجري باستخدام "نظام الإطلاق من أعلى زاوية" لضمان سلامة الدول المجاورة، لافتة إلى أن الرأس الحربي حمل كاميرا التقطت صورا أثناء وجوده في الفضاء.وحذرت كوريا الجنوبية، الأحد، من أن جارتها الشمالية تتبع "مسارا مشابها" لمسار العام 2017 عندما كان التوتر في ذروته في شبه الجزيرة الكورية.وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، في بيان إن بيونغ يانغ "تقترب من خرق التعليق الذي فرضته على نفسها" للتجارب النووية واختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت فجر الأحد "صاروخا بالستيا متوسط المدى بزاوية عالية باتجاه الشرق".وأطلق الصاروخ من مقاطعة جاغانغ الشمالية التي أعلنت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة أنها أطلقت منها صواريخ فوق صوتية.وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع بلغ ألفي كلم في حده الأقصى وقطع مسافة 800 كلم في 30 دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان.وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو "احتجت بشدة على كوريا الشمالية"، متهمة بيونغ يانغ "بتهديد أمن اليابان وسلمها" بهذه الاختبارات.وكتب تشاد اوكارول من الموقع المتخصص "إن كي نيوز" في تغريدة على تويتر، أن "كوريا الشمالية أجرت تجارب مماثلة لتقنياتها الصاروخية بعيدة المدى في 2017".وقال إن "هذا يعني أن اختبار الأحد هو لصاروخ من هذا النوع أو ربما لشيء جديد"، مضيفا "بعبارة أخرى إنه خبر هام".وكان آخر صاروخ من هذا النوع اختبرته بيونغ يانغ هو "هواسونغ-12" الذي قطع 787 كلم ووصل في الحد الأقصى من ارتفاعه إلى 2111 كلم في 2017.في ذلك الوقت، وجد المحللون أن هذا الصاروخ قادر على قطع 4500 كلم، أي أنه يستطيع أن يبلغ بذلك جزيرة غوام، الأرض الأميركية في المحيط الهادئ.تهديد بتجارب نوويةهدد النظام الكوري الشمالي في 20 يناير باستئناف تجاربه النووية أو الصاروخية، مبررا ذلك بالسياسة "العدائية" التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاهه.ومنذ تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، مهامه في يناير 2021، رفضت بيونغ يانغ مقترحات الحوار المختلفة التي قدمتها واشنطن. وأكد كيم جونغ أون مجددا في ديسمبر أن أولويته هي تحديث ترسانة البلاد.ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الجمعة، صورا لكيم خلال زيارته مصنعا للذخيرة.وفي إحدى هذه الصور، يبدو كيم مسرورا ويرتدى معطفا جلديا، محاطا بمسؤولين يرتدون بزات عسكرية وتم تمويه وجوههم.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن تجربة الأحد تشكل "انتهاكا واضحا" لقرارات الأمم المتحدة.من جهتها، نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، بإطلاق الصاروخ، معتبرة أنه يشكل "استفزازا".وقالت لشبكة "ايه بي سي" إن الولايات المتحدة "منفتحة تماما على لقاء دبلوماسي بدون شرط مسبق".ورأت سو كيم المحللة في معهد "راند" الأميركي للأبحاث أن كوريا الشمالية انتظرت الوقت المناسب و"تسرع تدريجا" اختبار أسلحتها.وأضافت أن "كيم كبح شغفه بالاختبارات والاستفزازات"، موضحة أن "الوقت حان الآن، والعمليات المتكررة لإطلاق الصواريخ تضيف مشكلة أخرى إلى لائحة ضخمة أصلا من التحديات الدولية التي تواجه واشنطن".ويأتي هذا في مرحلة حساسة تشهدها المنطقة، إذ تستضيف الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لنظام كوريا الشمالية، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير، بينما تجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية في مارس.وتستعد بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى الثمانين لميلاد والد كيم، الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في فبراير، ثم الذكرى العاشرة بعد المئة لميلاد كيم إيل سونغ الزعيم المؤسس للبلاد، في أبريل.وتأتي مضاعفة تجارب الأسلحة أيضا بينما يواجه الاقتصاد الكوري الشمالي صعوبات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وبسبب إغلاق الحدود منذ عامين تقريبا باسم مكافحة كوفيد-19.وقال ليف إيسلي، الأستاذ في جامعة إيها في سيول، إن "نظام كيم يسمع ما يقال في الخارج عن ضعفه الداخلي". وأضاف "بالتالي فهو يريد أن يذكر واشنطن وسيول بأن أي محاولة لإطاحته ستكون مكلفة جدا".