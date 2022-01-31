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عربي-دولي
غارات اسرائيلية جديدة على سوريا.. ومعلومات عن استهداف مواقع لحزب الله
Lebanon 24
31-01-2022
|
01:22
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي".
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".
مستودعات لحزب الله
وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن القصف طال مواقع ومستودعات لـ "حزب الله" في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق.
كما أوضح أن 5 انفجارات على الأقل سمعت في القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لـلحزب.
كذلك، سمع أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحرائق وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.
يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله.
إلا أنها خلال الأشهر الماضية صعدت بشكل أكبر بعد ما يسمى "حرب الظل" ضد أهداف مرتبطة بإيران في العمق السوري.
المصدر:
العربية
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