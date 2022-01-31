حصيلة قياسية لإصابات كورونا في روسيا بسبب أوميكرون

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأكثر من 121 ألف حالة، بزيادة ثمانية أضعاف الأرقام المسجلة بداية الشهر.





سجلت ”فرقة العمل الحكومية الروسية”، المعنية بمكافحة فيروس كورونا، 121288 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية - وهو أعلى مستوى تشهده روسيا على الإطلاق.





ارتفع عدد الإصابات في البلاد بشكل كارثي منذ أوائل يناير الحالي، عندما كانت تسجل السلطات حوالي 15 ألف إصابة جديدة فقط يوميا.



قالت فرقة العمل إن 668 شخصا لقوا حتفهم بسبب كورونا اليوم الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في روسيا بسبب الجائحة إلى 330728 حالة، وهو أكبر رقم في أوروبا. يأتي ذلك بالتزامن مع تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار بجميع أنحاء البلاد.سجلت ”فرقة العمل الحكومية الروسية”، المعنية بمكافحة فيروس كورونا، 121288 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية - وهو أعلى مستوى تشهده روسيا على الإطلاق.ارتفع عدد الإصابات في البلاد بشكل كارثي منذ أوائل يناير الحالي، عندما كانت تسجل السلطات حوالي 15 ألف إصابة جديدة فقط يوميا.قالت فرقة العمل إن 668 شخصا لقوا حتفهم بسبب كورونا اليوم الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في روسيا بسبب الجائحة إلى 330728 حالة، وهو أكبر رقم في أوروبا.